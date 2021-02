Toninelli sfotte Salvini ma non gli riesce. Come inciampa sul Covid

19 febbraio 2021 a

Incorreggibile Toninelli. Parte per sfottere Salvini e incespica subito sul Covid. Che per lui è il CoVd. Ma gliene riesce mai una?

Insomma Toninelli è proprio fuori fuoco. Quando parte per attaccare qualcuno la sua mira non funziona e le sue parole finiscono per diventare un boomerang. Questa volta avrebbe voluto mettere alle corde Salvini ma l'effetto è stato tutt'altro. "Dopo il disastro fatto in Lombardia ecco la nuova ricetta nazionale anticovid della Lega di Salvini". Nel testo la parola è corretta...è il meme che lascia a desiderare...

