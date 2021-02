Sergio Mattarella, già circola la voce sul presidente: "Ipotesi proroga del mandato al Colle"

13 febbraio 2021 a

Il Presidente della Repubblica Mattarella avrebbe pensato a Mario Draghi come suo erede in Quirinale, ma adesso starebbe anche pensando a una proroga di un altro anno al Colle. La squadra del nuovo governo è formata da 23 ministri, un esecutivo molto politico: a scegliere è stato il Capo dello Stato e anche per questo i leader dei partiti non sono entusiasti. In sella sono rimasti otto ministri del Conte bis.

Secondo La Stampa sarebbe stato seguito un diktat: Luciana Lamorgese e Lorenzo Guerini intoccabili. E infatti la conferma del ministro dell'interno e quello della Difesa c'è stata insieme a Marta Cartabia fortemente voluta dal presidente della Repubblica alla Giustizia. Tutti gli altri incarichi sono stati voluti da Draghi che nei posti chiave ha messo solo tecnici ai quali è stata affidata l'intera gestione del Recovery Fund e dei 209 miliardi dall'Europa. Sarà questa la questione dirimente delle prossime settimane e per questo i riflettori sono stati accesi fin da subito sui due nuovi dicasteri, quello per la Transizione ecologica e l'altro del Turismo, (destinato a tornare autonomo dai Beni culturali), Mattarella sa che gestione e tempi del Recovery non saranno brevi e semplici: ecco perché - si legge sul quotidiano La Stampa - nei palazzi della politica circola l'ipotesi che, pur di non lasciare il governo dell'emergenza senza uno scudo, Mattarella possa accettare una breve proroga, fino a fine legislatura. Mattarella avrebbe pensato a Mario Draghi come suo erede in Quirinale, ma adesso starebbe anche pensando a una proroga di un altro anno al Colle.

