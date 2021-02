Quirinale ancora al buio. Draghi non ha detto quando andrà

12 febbraio 2021 a

a

a

Al Quirinale non è ancora arrivata una chiamata del premier incaricato Mario Draghi che faccia capire in quali tempi scioglierà la riserva presentando la lista dei ministri. Il premier incaricato non ha ancora fornito ipotesi al presidente della Repubblica che probabilmente si attendeva per oggi la soluzione della riserva. Ma ora pare che i tempi si allunghino e nemmeno di poco. Lista al buio: “Potrebbe arrivare lunedì, ma anche prima”, si azzarda nei corridoi del Quirinale.

Draghi già pensa a tagliare i burocrati. Ecco chi salta

Draghi sta facendo le sue scelte con calma anche per incontrare o sentire al telefono i possibili candidati incontrando anche qualche resistenza. Nella testa del premier ci sono nomi di altro profilo, che però hanno bisogno di tempo per la risposta: l’adesione non è immediata perché perderebbero molti soldi rispetto al loro attuale impiego e l’orizzonte non è così lungo e sicuro da scegliere senza se e senza ma la chiamata della Patria...

"I ministri? Prendere o lasciare". Draghi, il silenzio inquietante che fa tremare i partiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.