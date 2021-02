Quando Giorgia Meloni era una "draghetta". Cosa spunta dai meandri del web

10 febbraio 2021 a

Sui social network qualcuno è andato a trovare con la macchina del tempo di Internet la data del 19 aprile 2001. Ed è spuntata una draghetta, nome in codice “Khy-ri”, allora ventunenne, diplomata al linguistico e studentessa universitaria. Era una pagina di uno degli antesignani dei social network, miRC, e la community al suo interno si chiamava Undernet #italia.

La draghetta svelava di chiamarsi “Giorgia” e scriveva “da quando ho conosciuto la Rete ho passato molto tempo su IRC undernet #italia insieme a tutti gli amici e le amiche. Qui sono stata accolta con tanto affetto e subito ho trovato un padrino di nome Mackley”. Giorgia aspirava ad avere nella vita “tutto il possibile (e mi sembra abbastanza...)” e “aiutare gli altri, anche, cercare la comunità di intenti e di pensiero che da qualche parte esiste, lo so...”.

Svela di star imparando a suonare la chitarra da autodidatta “ma per ora i risultati sono pessimi e tento anche di cantare...”. Non sappiamo se ci è poi riuscita, ed in ogni caso dalla pagina sappiamo che amava la musica irlandese “tipo i Chieftains, Loreena McKennitt, Sinéad O’Connor ed i Cranberries”.

Un suo amico di social, l’utente Pitagora la descriveva così: “romana, socialmente impegnata e con un bel caratterino è famosa per la sua passione per la letteratura fantasy e per le sue scazzottate virtuali. Simpatica e affabile con gli amici, diretta e pungente con chi lo merita, una amica nel vero senso della parola... occhio peró a non pestarle la coda..”. A 20 anni di distanza, sappiamo che quella draghetta la sua comunità l’ha effettivamente trovata. E non è affatto piccola. Perché ora Giorgia Meloni guida fratelli di Italia e da lì la sola opposizione parlamentare che ci sia..

