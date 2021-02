Vaccini, un affare da miliardi di dollari. Quanto incassano i big della farmaceutica

09 febbraio 2021 a

La pandemia ha raso a zero l'economia e la società globale. C'è qualcuno, però, a cui non sta andando affatto male. E sono le industrie farmaceutiche che stanno acquisendo sempre più potere e ricchezza grazie agli introiti della corsa al vaccino. Soltanto nel 2021, il giro dei vaccini è stato un'affare da 38 miliardi che ha moltiplicato il valore in Borsa delle industrie farmaceutiche. Finora già 100 milioni di persone hanno già ricevuto una dose di vaccino ma, naturalmente, le previsioni sono tutte in fortissimo rialzo. Secondo alcune stime si calcola che la torta complessiva dell'affaire vaccini si aggirerà nel 2025 a toccare quota 75 miliardi di dollari.

Di tutto questo parla Ettore Livini su "Repubblica", il quale parla anche dei nuovi scenari geopolitici che si stanno delineando a causa della pandemia e che coinvolgono ovviamente anche Russia e Cina.

Per Mosca e Pechino il business dei vaccini non è soltanto economico ma riguarda anche e soprattutto la conquista di spazi di potere. "La Cina ha donato o venduto a prezzi di saldo le sue fiale a Pakistan, Cambogia, Malesia e Indonesia, ha aperto una fabbrica in Egitto e costruito la catena del freddo per le immunizzazioni con l’Etiopia. Brasile e Turchia", scrive Livini. Quanto alla Russia di Putin, la sfera di influenza si sta diffondendo anche a Nepal, Messico, Serbia, Albania e Ungheria.

