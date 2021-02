Berlusconi mette sul tavolo di Draghi il curriculum di Bertolaso

09 febbraio 2021 a

a

a

Quando c’è Silvio Berlusconi, arriva anche Guido Bertolaso. E il Cavaliere non si è lasciato sfuggire l’occasione dell’incontro con il presidente del consiglio incaricato per dargli una dritta. Col suo stile di sempre, il sorriso sornione ha fatto uscire quel nome magico dalle labbra di Silvio: “Se c’è bisogno di una mano per gestire questa fase dell’emergenza Covid c’è Bertolaso, una persona seria e competente... ”.

Video su questo argomento Draghi a Berlusconi: "Grazie di essere venuto". E Silvio scherza sul saluto fugace |VIDEO

L’indiscrezione l’ha raccolta l’Adnkronos che ha rivelato che durante le consultazioni con il premier incaricato a Montecitorio Silvio Berlusconi abbia proposto a Mario Draghi il modello Bertolaso per sbloccare il piano vaccini in Lombardia. Il Cav, riferiscono, avrebbe chiesto all’ex presidente della Bce di prendere in considerazione la disponibilità dell’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, per affrontare la delicata situazione sanitaria, soprattutto riguardo al piano vaccinale.

Salvini strappa a Draghi la promessa: nessuna nuova tassa

Una proposta che aveva anche fatto Matteo Salvini e da un uomo che sa fare i conti come Draghi magari potrebbe anche essere accolta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.