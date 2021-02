Nessuna risposta su vaccini e siringhe. Arcuri ha altro da fare

08 febbraio 2021 a

a

a

«Come Fdi abbiamo preteso chiarezza e trasparenza sugli atti del Governo, in particolare avevo chiesto - addirittura prima di Natale - l’audizione del commissario straordinario per trattare il tema della campagna vaccinale approfondendo l’approvvigionamento dei vaccini e delle siringhe, a fronte dei ritardi e degli ennesimi errori compiuti da Arcuri. Apprendiamo però dell’ennesimo annullamento e che l’audizione prevista per mercoledì 10 febbraio non avrà luogo per sopravvenuti impegni del Commissario». Lo dichiara la deputata di Fdi, Maria Teresa Bellucci.

«Probabilmente Arcuri ha ben altro da fare che venire in Parlamento a spiegare - ai cittadini italiani - gli interrogativi posti da Fdi sui ritardi nella consegna dei vaccini e sul bando per l’acquisto di 157 milioni di siringhe, necessarie per la campagna vaccinale nazionale, e che desta più di un interrogativo in merito alla scelta della tipologia di siringhe, alla qualità dei partecipanti alla gara, ai costi esorbitanti e alle tempistiche per la consegna. L’ex Governo Conte II ha ordinato siringhe che costano il doppio rispetto a quelle consigliate da Pfizer, avremmo voluto sapere il perché da Arcuri...ma il commissario straordinario fa spallucce anziché rispondere sulla campagna vaccinale», conclude Bellucci.

