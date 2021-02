La sinistra fissata con la patrimoniale: "La soluzione per i conti pubblici"

07 febbraio 2021 a

Qualcuno pensava che con il governo Draghi la sinistra avesse rinunciato a riproporre come soluzione per i conti pubblici la patrimoniale? Niente affatto. Quella misura è un'autentica fissazione. Ieri ci ha pensato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a rilanciarla: «Mi spiace ma non ci sono davvero scuse. Una redistribuzione della ricchezza nel nostro Paese è necessaria. A Pd e M55 voglio dire, facciamone una battaglia comune. Anche Beppe Grillo ne ha parlato nei giorni scorsi. Non è follia, non è un tabù. buonsenso e giustizia sociale».

