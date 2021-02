Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti svergogna Zingaretti e Lerner: "Imbarazzati per l'ipotesi di governare con..."

04 febbraio 2021 a

a

a

"Mi godo lo spettacolo di vedere Gad Lerner e Zingaretti imbarazzati per l'ipotesi di dover governare con Berlusconi e, forse, con Salvini". Un divertito Alessandro Sallusti sulla crisi di governo va in onda a Otto e mezzo. In collegamento c'è il direttore del Giornali, in studio ospiti di Lilli Gruber Gad Lerner e Nicola Zingaretti. Entrambi dibattono sulle consultazioni mentre Sallusti non proferisce parola finche la conduttrice non domanda: "Sallusti non dici nulla?". E con la sua risposta il direttore del Giornale umilia giornalista e governatore: "Mi godo lo spettacolo - esclama - di vedere Gad Lerner e Zingaretti imbarazzati per l'ipotesi di dover governare con Berlusconi e, forse, con Salvini". Poi aggiunge: "E' chiaro che per ricostruire il Paese bisogna allearsi, è l'unica strada". La Gruber allora si rivolge al segretario del Pd chiaramente imbarazzato: "Ha ragione Sallusti - risponde - Bisogna essere uniti per il bene del Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.