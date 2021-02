Casalino chiama i grillini contro Draghi? Anzaldi lo fulmina così

03 febbraio 2021 a

a

a

Michele Anzaldi contro Rocco Casalino. L'esponente di Italia Viva retwitta un articolo di Dagospia che racconterebbe i retroscena di queste ore tra il portavoce di Conte e i vertici del M5s. «Davvero il portavoce di Conte sta chiamando i vertici M5s chiedendo di votare contro Draghi in cambio di una ricandidatura garantita da Conte? Sarebbe gravissimo. Se non arrivano immediate smentite a quanto scrive Dagospia, intervenga il segretario generale di Palazzo Chigi». Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

Davvero il portavoce di Conte sta chiamando i vertici M5s chiedendo di votare contro Draghi in cambio di una ricandidatura garantita da Conte? Sarebbe gravissimo. Se non arrivano immediate smentite a quanto scrive Dagospia, intervenga il segretario generale di Palazzo Chigi. pic.twitter.com/3VmxHcVNSf — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) February 3, 2021

Vediamo se nelle prossime ore arriveranno smentite da Palazzo Chigi. Intanto continua a infuriare la polemica attorno al presidente del Consiglio uscente e al suo portavoce. L'obiettivo di Conte sarebbe quello di far naufragare il tentativo di Draghi per andare subito a elezioni anticipate. Lì la partita si riaprirebbe e Conte potrebbe ricandidare gli esponenti grillini più fedeli.

Il tavolo della crisi non risolve niente. Boschi disperata: l'accordo non c'è. Salta tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.