Matteo Renzi vola in Arabia: "Culla del Rinascimento". E finisce sotto accusa

30 gennaio 2021 a

Mentre l’Italia si ritrova in piena crisi di governo, l’artefice del "danno", Matteo Renzi non smette di far parlare di lui nemmeno dall’ Arabia Saudita. Nelle scorse ore Renzi è volato dall’altra parte del mondo per partecipare ad una conferenza sull’innovazione. Un colloquio, quello tra il leader di Italia viva e il principe Mohamed Bin Salman, che ha destato grande polemica sul web. Tra i tanti elogi, Renzi individua l’Arabia come luogo ideale per il nuovo rinascimento soffermandosi diverse volte in paragoni per le condizioni lavorative tra Italia e Arabia, affermando grande invidia. Un video che ha infiammato i commenti sui social diventando così un caso politico. Il Principe, tra l’altro, è conosciuto nel mondo arabo perché in passato oggetto di critiche interne per la repressione dei diritti umani, soprattutto delle donne, e lo sfruttamento dei lavoratori. Matteo sembra averne combinata un’altra delle sue e i cittadini continuano a chiedersi: “Come si fa ad offrire la propria consulenza ad un paese che non rispetta minimamente i diritti umani?”

