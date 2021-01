Dopo le consultazioni Nicola Zingaretti rifiuta le domande: "Volto scuro". Pd, tensione alle stelle

28 gennaio 2021 a

a

a

"Auspichiamo la soluzione della crisi in tempi brevi e abbiamo manifestato la disponibilità del Pd di sostenere un Governo guidato dal presidente Conte che si è confermato un punto di equilibrio avanzato nelle forze politiche. Un governo che possa contare su un'ampia e solida forza parlamentare". Il segretario Pd Nicola Zingaretti, dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è scuro in volto ma ribadisce un governo guidato ancora dal premier Giuseppe Conte.

Dopo le consultazioni è di poche parole: esce dalla sala del Quirinale rifiutando domande, un atto inconsueto. Ma il motivo è subito spiegato "Il Pd lo ha scoperto da Sergio Mattarella che Italia Viva ha detto no per ora a un altro governo guidato da Conte". E nel Pd la tensione è salita alle stelle. Volti cupi quelli della delegazione dem dopo le consultazioni in Quirinale.

Il tentativo disperato di Conte: chiama Renzi, cosa si sono detti?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.