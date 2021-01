Di Maio rispolvera la sua faccia tosta: non pensare al tornaconto personale...

26 gennaio 2021 a

Inascoltabile Di Maio, pretenderà anche di essere creduto. Scrive sui social: “È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto”.

Ma veramente si può avere così tanta faccia tosta? Di Maio che parla di tornaconto personale riferito agli altri...?

È lui che ha guidato le truppe pentastellati al record di voti per entrare a Palazzo.

Volevano cancellare il sistema delle alleanze, le hanno fatte con tutti.

Conte si è dimesso, la palla passa a Mattarella. Da domani le consultazioni

Erano quelli che giuravano “mai con il partito di Bibbiano”: ma poi con il Pd ci hanno fatto il governo.

Non volevano Renzi e la Boschi, ed è nato così il Conte 2, proprio con loro. E farà di tutto, Di Maio, per evitare le urne da cui uscirebbe ridimensionato anche a costo di dover sedere di nuovo alla stesso tavolo del leader di Italia Viva.

I cinque stelle sono stati la grande delusione di questo tempo. La politica che contraddice se stessa molto peggio di quando accadesse durante la vituperata Prima Repubblica.

Per evitare di vedersi rinfacciare prossimamente le promesse non mantenute sulle alleanze, ora Di Maio è sparato sulla legge elettorale proporzionale. In modo da poter fare come gli pare in futuro. E in fondo ci è abituato, visti i precedenti.

Ovviamente, nel carniere di Di Maio c’è anche la prossima promessa che non manterrà: quella sul doppio mandato. Già archiviata la fine del professionismo della politica.

Mica vuole tornare a lavorare....

F. S.

