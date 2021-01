I legali del cognato di Conte: "Il suo unico reddito è la cassa Covid"

25 gennaio 2021 a

Dai legali di Shawn Jhon Shadow, fratellastro di Olivia Paladino e cognato di Giuseppe Conte, riceviamo e pubblichiamo: "Spett.le Direzione, Egregio sig. Direttore, nell'interesse del sig. Shawn Jhon Shadow, nostro cliente, Vi comunichiamo di aver ricevuto incarico, allo scopo di segnalare alcune precisazioni, riguardanti l'articolo apparso sul Vostro quotidiano venerdì 22 gennaio 2021, dal titolo "Conte paga la cassa ai cognati" - scrivono i legali Angelo Di Silvio e Luigi Todaro - Il nostro assistito, sig. Shawn Jhon Shadow, fratello di madre delle Sig.re Olivia e Cristiana Paladino, è proprietario del 5% del capitale sociale della società Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio s.r.l. Tale società partecipa al capitale di altre società del gruppo, tutte riconducibili ad un unico centro di interesse. Il Sig. Shawn Jhon Shadow ha manifestato, attraverso i sottoscritti, l'irrevocabile decisione di recedere dalla società capogruppo ed ottenere la liquidazione della propria quota societaria. Il nostro assistito tiene a precisare che da sempre si è tenuto estraneo alla gestione della società capogruppo e delle società partecipate. Anzi, il Sig. Shadow sottolinea che non hai mai potuto beneficiare della liquidazione di utili di esercizio da parte delle stesse, ove vi fossero state assemblee deliberanti la liquidazione di utili ai soci. Contestiamo quindi il titolo della testata "Anche i ricchi in cassa covid" riferito, tra gli altri, al nostro cliente, il quale fu assunto nella società Immobiliare di Roma Splendido di Shadow & C srl a tempo indeterminato, per € 3000,00 netti al mese. Il Sig. Shadow è stato inserito nel programma della Cassa Integrazione Covid ed ha percepito sino ad ora gli emolumenti di cui al prospetto che si allega.

Teniamo a precisare che il nostro assistito non è un frequentatore di salotti, non ha rapporti strategici ad alto livello, e, paradossalmente, sino ad oggi, del noto impero immobiliare riconducibile al sig. Paladino Cesare, non ha di certo ottenuto nulla di ciò che gli spetta. Al contrario, dal grande impero immobiliare, intersecato all'interno del groviglio societario ben ricostruito sul richiamato articolo, dovrà difendersi - e lo farà in totale trasparenza - anche in seno al procedimento penale di cui è stato notiziato avanti alla Procura della Repubblica di Roma RGNR 34401/20, per reati di natura tributaria, nella Sua qualità di Amministratore Unico della società Immobiliare di Roma Splendido di Shawn Jhon Shadow & C sas , fino alla data delle Sue dimissioni avvenute nel 2017, successivamente trasformata in società di capitali. Per quel che invece attiene alla Sua carica di Amministratore Unico delle Società Agricola Andromeda S.r.l. e Colle Rao S.r.l., come correttamente è stato riportato dal Vostro giornale, il recesso è avvenuto ed accettato nel mese di febbraio 2020.

Ciò che quindi vogliamo sia chiaro è che il nostro assistito non ha beneficiato di alcun privilegio, anzi vive la Sua vita insieme alla moglie, in assoluta semplicità, distante dal cerchio magico e sopra le righe rappresentato dal Vostro articolo. Il sig. Shadow ha avviato, attraverso il nostro apporto professionale, l'iter per uscire, nel miglior modo possibile, dal comparto societario di cui detiene il 5% del capitale sociale della società capogruppo, ed ottenere così ciò che gli spetta, per godere della vita del rango che gli appartiene, e che non hai mai vissuto. Gli emolumenti a lui pervenuti dalla Cassa Integrazione, quale conseguenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società Immobiliare Splendido, costituiscono per lui l'unica fonte di reddito, nonostante l'importanza del patrimonio societario gestito dalla maggioranza del capitale sociale. Tanto dovevamo per chiarezza di rapporti tra le parti".

