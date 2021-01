Tabacci: non si sono i numeri, Conte si dimetta

24 gennaio 2021 a

Bruno Tabacci fa sventolare la bandiera bianca. Senza dimissioni il governo Conte ter non nascerà mai perché i responsabili stanno rintanati. Il capo del centro Democratico, intervistato da Repubblica, dice al premier di non attendere. Salire al Quirinale e riprovarci con un nuovo esecutivo: e se non c’è maggioranza si voti. Nell'intervista, Tabacci, definito il regista dell'operazione "costruttori", spiega che ha fatto il possibile ma mancano i voti e ora il premier deve dimettersi. La soluzione sarebbe quindi un nuovo governo oppure le elezioni.

