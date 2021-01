Non voto governo che non prende il Mes. Lo sfogo di Renzi dalla Annunziata

17 gennaio 2021 a

«Il presidente del Consiglio ha detto "ci vediamo in Aula". Il suo portavoce ha detto "asfaltiamo Renzi". A me sembra che questo non accadrà in Senato». Matteo Renzi dalla Annunziata conferma che non voterà la fiducia al governo Conte. «Non voterò mai un governo che si ritiene il migliore del mondo e di fronte a 80mila morti non prende il Mes. Ho chiesto, discutiamo di cose serie? Il presidente del Consiglio ha detto no, vado in aula, asfaltiamo Renzi, abbiamo i numeri per la maggioranza assoluta. A me sembra che questo non accadrà al Senato".

Poi il discorso cade sulla resonsavbilità della crisi: "Il tentativo di buttare la crisi su di me sta diventando imbarazzante - ha aggiunto Renzi - perché noi non abbiamo fatto una battaglia con Pd, Conte, M5s...abbiamo detto, possiamo cambiare? Hanno fatto costantemente spallucce. Non sopporto il racconto per cui è tutto un problema personale mio. Non ho problemi personali, non mi sta antipatico Conte e non ho problemi con il Pd. Non vado all’opposizione dell’Italia. Votiamo il Dl ristori, sullo scostamento di Bilancio mettiamo i voti. Per il banco a rotelle bis, i sussidi e i denari buttati come con il cashback no. I nostri 18 senatori non alimentano polemiche con il governo. Ad un governo che dice queste cose, la fiducia non gliela votiamo. Abbiamo dato disponibilità a votare il dl ristori e lo scostamento». Infine sulle minacce social: "Macché complotto! Io la mattina mi sveglio e dico, ma perché devo ricevere minacce di morte sui social?».

