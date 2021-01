Scandaloso. Italia in difficoltà e Di Maio butta altri soldi, stavolta in Giordania

17 gennaio 2021 a

Il globe trotter della solidarietà internazionale: così il deputato di Fdi Andrea Delmastro pizzica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella nuova impresa ministeriale: 235 milioni alla Giordania per contrastare il Covid mentre in Italia fatichiamo con le risorse. Il titolare della Farnesina li ha garantiti nella sua recente missione in Giordania, ma non lo ha scritto nel comunicato ufficiale. Ma Delmastro è andato a leggere la nota di ringraziamento del governo di Amman e lo ha scoperto. E ora Di Maio dovrà rispondere ad una nuova interrogazione del parlamentare della Meloni... Di seguito e a questo link il video di Delmastro.

