L'accusa di Travaglio: il Pd vuole sabotare Conte. Così hanno usato Renzi

Chi c'è dietro davvero? È il Pd che vuole sabotare il premier Giuseppe Conte. A lanciare l'accusa è Marco Travaglio dalle colonne del Fatto quotidiano. "Più passano le ore, più appare chiaro che dietro l'Innominabile sfasciacarrozze c'era (e c'è) un bel pezzo del Pd, che l'ha usato (e lo usa) come piede di porco per liberarsi di Conte, o almeno per sfregiarlo", si legge nell'editoriale di Travaglio sulla crisi di governo partita con lo strappo di Matteo Renzi.

"Il primo atto della congiura è andato maluccio, con i pifferi di montagna partiti per suonare e finiti suona ti. Ma ora è iniziato il secondo. Basta leggere le stomachevoli interviste di Orlando, Marcucci e altri vedovi inconsolabili del rignanese - continua - Che, tradotte in italiano, vogliono dire una cosa sola: se martedì il premier salva il governo, poi non lo ferma più nessuno; quindi meglio umiliarlo in Senato, dissuadendo i "responsabili" che fino all'altroieri arrivavano a frotte, convinti di essere indispensabili (e subito) dal mai più con Renzi" di Nicola Zingaretti.

