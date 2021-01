Matteo Salvini, vertice con i governatori della Lega: "Covid, ristori, scuole: pensiamo al Paese reale"

14 gennaio 2021 a

a

a

Vertice tra Matteo Salvini e i governatori della Lega. Il leader, in videoconferenza, ha fatto il punto sulla situazione politica e sanitaria. Tra le altre cose è emersa grande preoccupazione per l’insufficienza e i ritardi dei ristori, per la condizione delle scuole, per le nuove restrizioni anti-Covid e per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

“Mentre Conte pensa alle poltrone, ci sono problemi concreti e che vanno affrontati con urgenza. Anche per questo è ancora più inaccettabile la perdita di tempo a cui stiamo assistendo: gli italiani meritano rispetto. Noi pensiamo al Paese reale” ha dichiarato il leader della Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.