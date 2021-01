Nessun divieto per il premier, Conte crea l'assembramento

14 gennaio 2021 a

Gli assembramenti sono vietati ma non quelli provocati dal premier Giuseppe Conte. Ieri l’ennesimo a due passi da Palazzo Chigi. Protesta la numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che attacca su Facebook: «Le regole sul distanziamento sociale anti-Covid valgono per tutti tranne che per Conte. Il presidente del Consiglio improvvisa una conferenza stampa in mezzo alla strada, creando un assembramento e costringendo giornalisti e operatori ad ammassarsi. Perché in Italia i cittadini devono rispettare le restrizioni del Governo anche a costo di veder fallire la propria attività ma non il premier: per mantenere le poltrone può fare tutto, anche mettere a rischio la salute di chi lavora».

