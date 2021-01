Pinocchio era un po' finocchio. E La Bella Addormentata lesbica. Le nuove fiabe raccontate dalla Rai

09 gennaio 2021 a

La Rai cambia le favole e le manda in onda. A Viale Mazzini va in scena l'ideologia gender e fa insorgere l'europarlamentare della Lega Simona Baldassarre che interpella la Commissione di Vigilanza Rai.

«Non esiste l’ideologia gender? Ecco le prove - attacca Simona Baldassarre - su Rai1, ieri, durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno", condotta da Serena Bortone, presentando il libro di Emma Dante ("E tutte vissero felici e contente"), si è arrivati a dire che la "Bella Addormentata nel bosco" è stata svegliata dal bacio di una principessa e non di un principe e che Pinocchio era un ermafrodito. È inconcepibile, assurdo, che il servizio pubblico, tra l’altro in fascia protetta, e senza contraddittorio, possa drogare in modo così subdolo e violento le menti dei bambini, alterando fiabe da secoli patrimonio collettivo di grandi e piccoli. Quando si manipola la storia, la letteratura, la cultura, vuole dire che siamo alla vigilia della dittatura del pensiero unico. Chiedo alla Commissione Vigilanza della Rai di intervenire su questo scandalo a luci arcobaleno».

