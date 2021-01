Andiamo a votare. Salvini a valanga su Conte

08 gennaio 2021 a

«La via maestra per me rimangono le elezioni. Sicuramente io non governo con il Pd». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a Palazzo dei Normanni a Palermo, dove incontrerà il gruppo del Carroccio all’Assemblea Regionale Siciliana, e rispondendo a una domanda sulla possibile crisi del Governo Conte.

E a chi gli chiede se il Conte Bis è destinato a durare «Io spero di no - risponde - perché è immobile su tutto, non decidono su nulla. Venendo qui stavo parlando con un sindaco, stanno riuscendo a litigare e a perdere tempo anche sui depositi delle scorie nucleari e questo non è un periodo in cui si può perdere tempo litigando».

