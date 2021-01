Il piano di Forza Italia per il Recovery fund. Ecco il dossier sulle riforme

07 gennaio 2021 a

Un dossier articolato con le nostre per non mancare l'appuntamento con i fondi europei. È il piano per il Recovery fund che Forza Italia presenterà oggi pomeriggio alle 16. Per il partito azzurro "la rotta di tutto il Piano' deve essere fondata su 3 grandi riforme strutturali e propedeutiche al resto delle misure settoriali in termini di investimenti, progettazione, innovazione e digitalizzazione", si legge nel documento scaricabile nel link in fondo all'articolo o a questo indirizzo . I tre pilastri individuati da Forza Italia sono la riforma della Pubblica amministrazione, riforma del Fiso, riforma della Giustizia.

Le proposte di Forza Italia per il Recovery - DOSSIER

Il vice presidente del partito Antonio Tajani, alle 16 di oggi, presso la sede di FI in piazza San Lorenzo in Lucina, illustrerà, in conferenza stampa, "i progetti e le priorità scandite dal piano riforme elaborato dal partito. Un piano per le persone e per il Paese e non per le poltrone. Questo il cuore dell'ambizioso programma al quale hanno lavorato alacremente tutti i dipartimenti di Forza Italia e i tre gruppi parlamentari al Parlamento Europeo, al Senato e alla Camera", fanno sapere da Forza Italia. .

