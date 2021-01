Governo, Carlo Calenda contro Marco Travaglio: come fa se la Boschi diventa ministro

05 gennaio 2021 a

a

a

Questa volta Carlo Calenda si è davvero superato e in un tweet ha infierito su Marco Travaglio. In sostanza sul leader di Azione ha chiesto al direttore del Fatto quotidiano, il giornale più governista che ci sia, come farebbe a difendere il governo con la ministra Maria Elena Boschi al suo interno.... A meno che Conte non faccia scegliere pure i ministri a Travaglio ci sarebbe da ordinare tanti popcorn per gustare lo spettacolo.

Un momento di raccoglimento per @marcotravaglio. Con eventuale ingresso della Boschi al Governo gli toccherà difenderla. Altro che querela, qui siamo oltre il contrappasso dantesco. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 5, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.