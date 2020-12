La Lombardia dice no al presepe donato dalla Campania. De Luca-Fontana, scoppia la guerra

24 dicembre 2020 a

a

a

La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania. Alla Viglia di Natale scoppia la guerra tra Lombardia e Campania. Attilio Fontana ha rifiutato un presepe che Vincenzo De Luca voleva donare alla regione. Insomma il presepe Milano non l'ha voluto, nonostante fosse un regalo, e dietro il no - secondo quanto riporta Repubblica - non ci sarebbe stato il governatore Fontana ma l'assessora al Turismo, Marketing e alla Moda: la maestra di sci alpino Lara Magoni, esponente di Fratelli d'Italia.

L'operazione "Viaggio in Italia del Presepe napoletano" era scattata nell'ambito dell'iniziativa del presidente della Campania De Luca, d'intesa con l'assessore al Turismo Felice Casucci, che aveva deciso di offrire per questo Natale difficile a causa della pandemia di Covid-19 un dono di valore a tutte le altre regioni. Oggi sono stati spediti i primi nove presepi artigianali, ma quello destinato alla Lombardia è stato rispedito al mittende da Milano che ha rifiutato di esporre il manufatto fatto a Napoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.