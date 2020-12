Casellati: "Sospesa la delibera che ha privato Del Turco del suo vitalizio"

16 dicembre 2020 a

Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha comunicato che il Consiglio di Presidenza, convocato su sua iniziativa per vagliare la questione Del Turco, ha deliberato la sospensione temporanea per un mese della delibera 24/11 u.s., che aveva privato il Senatore del suo vitalizio. La temporaneità della sospensione è stata decisa per acquisire documentazione non disponibile per l’urgenza della trattazione..

Parlando con l’Adnkronos Guido Del Turco, figlio di Ottaviano ha voluto commentare la notizia: «Ringrazio la presidente Casellati per quanto sta facendo nei confronti di mio padre, e ringrazio quanti, e sono davvero tanti, stanno dimostrando il loro affetto nei confronti di un uomo dello Stato - che al di là di come ognuno possa pensarla - in questo momento sta soffrendo (papà ha un tumore ed è affetto da Alzheimer e Parkinson) e non è in grado di comprendere quel che gli sta accadendo intorno».

