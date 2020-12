Decreto Rilancio, scontro nella magistratura sul condono al suocero di Conte

Sullo stesso argomento: Conte condona solo il suocero. È la legge più ad personam della storia

12 dicembre 2020 a

La Procura di Roma sta per ricorrere in Cassazione contro il trattamento di favore fatto al suocero del premier Conte. Scrive Alessandro Galimberti sul Sole 24 Ore: "La questione è destinata a rimanere bollentissima (la Procura di Roma sembra molto intenzionata a ricorrere...in Cassazione). Per il Gup Azzolini il governo Conte con il Decreto pandemico ha fatto «una scelta politica chiara» di non infierire su una categoria già prostrata (e che dalla riscossione delegata, come spesso accade, ha solo rogne e mai benefici). Per la Cassazione, invece, il tentato colpo di spugna ha prodotto solo una «interferenza applicativa», locuzione tanto paragiuridica quanto lapidaria. Tanto che più di un osservatore pronostica code velenose anche fuori dalla giurisdizione nazionale".

A scatenare il caso che ha gettato il premier nella buriana mediatica è stato l’annullamento della sentenza di patteggiamento per peculato (1 anno 4 mesi) al padre della compagna, Cesare Paladino gestore dell’Hotel Plaza. Paladino per 5 anni (2014-18) aveva trattenuto le tasse di soggiorno versate dai clienti dell’hotel, oltre 2 milioni di euro, interamente restituiti nel corso dell’indagine penale.

"Ma proprio questo è il punto. A caso chiuso - si legge sul Sole 24 Ore - con pena applicata su richiesta e danno erariale integralmente rifuso, il Governo interviene con il Dl Rilancio del 19 maggio scorso, poi convertito nella legge 77 del 20 luglio. Qui , all’articolo 180 c.3, l’esecutivo tira un colpo di spugna sulla fattispecie (abbastanza diffusa per la verità, dicono i repertori) che mette in ambasce tanti albergatori. Trattenere quell’imposta, dice il Dl firmato da Conte, non sarà più reato ma un semplice illecito amministrativo. Che dal 20 maggio 2020 in poi “dimenticarsi” di versare la tassa di soggiorno non è più reato è l’unico punto su cui sono tutti d’accordo, Cassazione compresa. Il problema nasce per quello che è successo prima del Dl Rilancio. E qui le strade divergono deflagrando".

