Vaccino anti-Covid davanti alle telecamere. In campo Mattarella e Berlusconi

08 dicembre 2020 a

a

a

Politici in prima fila per il vaccino anti-Covid, pronti a tutto pur di convincere gli italiani. Come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, disposto a farsi riprendere al momento della somministrazione, ma anche Silvio Berlusconi che annuncia che farà il vaccino contro il coronavirus "quando sarà il mio turno", ha detto il fondatore di Forza Italia.

"Il Quirinale ci fa sapere che Mattarella farà il vaccino anti Covid, rispettando l’iter e senza scavalcare nessuno. E ci fa sapere anche che, se c’è bisogno, per una questione educativa, di dare un riscontro mediatico alla vaccinazione verrà fatto nelle forme più opportune". si legge sul sito del Foglio che aveva invitato le alte cariche istituzionali e i leader politici a rispondere all'appello in vista della campagna vaccinale contro il Covid-19 a farsi somministrare il vaccino in diretta televisiva contro il "complottismo novax".

“Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno”, ha scritto Berlusconi in un sms a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Tra gli altri leader di partito che hanno aderito all'iniziativa anche Nicola Zingaretti del Pd e Matteo Renzi di Italia Viva, i primi a dichiararsi favorevoli alla proposta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.