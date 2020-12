Vittorio Sgarbi, l'intervento da applausi alla Camera: "Caro ministro senza Speranza"

07 dicembre 2020 a

a

a

"Caro ministro senza Speranza ripassi per le sue preghiere serali" inizia così 'intervento di Vittorio Sgarbi alla Camera dei Deputati ma viene subito ripreso. "Non posso dire che è senza speranza?" chiede sorpreso il deputato che è pronto per il suo affondo al ministro della Salute dopo il nuovo Dpcm di dicembre contro il coronavirus. "Lo dico affettuosamente... Ripassi per le sue preghiere serali i begli interventi dell'onorevole Rossini sulle comunità trentine e sulla possibilità di pisciare come qualunque medico ha sempre consigliato e l'intervento dell'onorevole Lupi sul Natale. Penso che anche per lei Gesù Bambino sia un riferimento importante anche per lei, vada a messa a mezzanotte. Lo faccia per noi" conclude tra le risate dei colleghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.