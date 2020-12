03 dicembre 2020 a

Secondo il Sole 24 mentre in Italia perfino il M5s vorrebbe rimettere mano al reddito di cittadinanza per stringere un po’ la cinghia, l’Europa vuole, invece, imporre all’Italia di allargarlo ulteriormente anche a chi non è ancora cittadino italiano. In altre parole il provvedimento si applicherebbe a tutti gli stranieri presenti sul nostro territorio.

