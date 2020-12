Dpcm, Giuseppe Conte parla anche di Olivia Paladino. Caso scorta, la verità sulla compagna

03 dicembre 2020 a

L'occasione dell'illustrazione del nuovo Dpcm è anche quella per il premier Giuseppe Conte di fornire agli italiani, rispondendo ad una domanda, la difesa della sua vita privata, la sua e quella della sua compagna, Olivia Paladino attaccata in questi ultimi giorni persino da un esposto alla procura dell Repubblica. "Ho subito per la prima volta attacchi personali, hanno coinvolto la mia compagna Olivia Paladino e questo dispiace molto. E' stato detto che siamo stati a cena il 31 ottobre, il giorno dopo un Dpcm: sarebbe stato molto scorretto e infatti non è vero, è falso e diffamatorio. Poi c'è stato un esposto di un deputato di FdI per uso improprio della scorta, non è vero. La scorta non era lì per la mia compagna, era lì per me, ero lì a venti metri e aspettava che scendessi. Voglio aggiungere che l'uomo della scorta che è intervenuto lo ha fatto perché c'era trambusto", ha spiegato, forse dando per la prima volta delle risposte veramente di carattere personale.

La fidanzata di Conte con la scorta perché "turbata"

