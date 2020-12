Dpcm Natale, Conte apre ai ricongiungimenti familiari: il piano anti Covid fino al 6 gennaio

01 dicembre 2020 a

a

a

Non sarà un Dpcm a regolare le misure anti Covid per Natale, ma una legge ordinaria o un decreto legge in vigore dal 4 dicembre al 6 gennaio. Lo avrebbe detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai capigruppo di maggioranza. Il nuovo Dpcm specifico per le festività natalizie è sul tavolo delle riunioni di governo. Sarebbe confermata l’intenzione di impedire gli spostamenti tra le regioni gialle a partire dal 21 dicembre, anche se si stanno valutando alcune eccezioni per i ricongiungimenti familiari e per le seconde case.

Il premier apre quindi alla possibilità dei ricongiungimenti familiari a Natale. Le misure restrittive degli spostamenti per il Natale potrebbero essere in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio ma non è escluso che le date varino: potrebbero iniziare il 19 o 20 e finire qualche giorno dopo l'Epifania. Ma una decisione non verrà presa prima di domani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.