La Rai si scusa con Morra ma lui ci ricasca. Ora si dimetta

«L’ho invitata qui e questo invito lo abbiamo comunicato ai vertici della Rai. Ma prima di intervistarla le leggo una letterina per lei da parte del vertice aziendale. Vuole sentirla? Sono cinque righe... E dice: "La Rai si scusa con il presidente della commissione parlamentare Antimafia, senatore Nicola Morra, per le modalità con cui è stata rinviata la sua partecipazione alla trasmissione Titolo V». Lo ha detto Lucia Annunziata prima di intervistare il senatore pentastellato Nicola Morra, ospite della sua trasmissione.

Morra ha parlato ancora della presidente della Calabria Jole Santelli, morta il 15 ottobre, e ha parlato anche delle responsabilità degli elettori calabresi, suscitando altre polemiche. «Dal presidente Morra ancora parole scandalose e indegne, alludendo chiaramente - e per l’ennesima volta - alla malattia che non ha lasciato scampo alla compianta collega e presidente della Regione Calabria. Morra chieda scusa davvero» hanno detto, tra gli altri, i senatori e i deputati della Lega in Commissione Antimafia.

