Aiuti alle imprese, incontro Sviluppumbria-Comune di Perugia: unire le forze per la ripresa

L’Agenzia regionale Sviluppumbria ha incontrato ed illustrato, nei giorni scorsi all’Amministrazione comunale, gli strumenti finanziari dell'Agenzia a supporto e sostegno al sistema imprenditoriale, con particolare riferimento all’internazionalizzazione, all’innovazione e agli investimenti produttivi.

"L'Amministratore Unico, Michela Sciurpa, nel corso dell’incontro, ha valutato insieme agli Assessori, l'opportunità di nuove collaborazioni per potenziali aree di collaborazione sui temi dell’economia sociale, del terzo settore, della promozione e sviluppo dell’imprenditorialità e del sostegno all’internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio comunale", si legge nella nota, diffusa su Facebook, del Comune di Perugia.

"Il dialogo sistematico che l’Agenzia sta costruendo con il territorio è fondamentale sia per facilitare la circolazione delle informazioni che per contribuire alla costruzione di un network collaborativo. Per l’Amministratore Unico Michela Sciurpa: 'E’ molto importante, soprattutto in questo periodo, riprendere un dialogo costruttivo e collaborativo tra il Comune di Perugia, capoluogo di regione, e l’Agenzia di sviluppo economico regionale. Unire le forze istituzionali per lavorare insieme verso una rapida ripresa e rilancio della nostra economia regionale'”, si legge nel post.

