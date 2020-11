Covid e Natale, Matteo Salvini contro Conte sul cenone: semina disperazione

26 novembre 2020 a

Giù le mani dal Natale. A un mese dalle festività natalizie Matteo Salvini si rifiuta di pensare al cenone a distanza, specie per le persone sole e lo ribadisce in tv in collegamento con il Maurizio Costanzo Show. Il leader della Lega torna ad attaccare il governo che in queste ore sta lavorando al nuovo dpcm per limitare gli spostamenti durante le feste. "Nessuno pensa a cenoni con 100 persone, ma invito tutti quelli che vanno in tv ad evitare di seminare disperazione dicendo: niente Natale, niente famiglia, niente albero, facciamo tutto su Skype. Non togliamo la magia e il calore di questa Festa ai bambini".

