No al referendum: i parlamentari Lapia e Colletti sospesi da M5s

25 novembre 2020 a

Pugno duro del Movimento 5 Stelle nei confronti dei parlamentari che, in occasione del referendum sul taglio dei parlamentari, si sono schierati per il No. A quanto apprende l’Adnkronos, il collegio dei probiviri ha inflitto una sospensione di due mesi ai deputati Andrea Colletti e Mara Lapia. Solo un richiamo, invece, per il collega Andrea Vallascas. «Non si può limitare un deputato della Repubblica nello svolgimento delle sue funzioni - commenta Lapia - ma soprattutto mi meraviglia che venga presa una decisione così il giorno prima del voto a maggioranza assoluta sullo scostamento di bilancio». «Se dovessi scendere al loro livello di persone poco strutturate politicamente e poco intelligenti, non dovrei presentarmi domani in Aula per il voto, rischiando così di far traballare la maggioranza. Invece sono una persona responsabile, ignorerò questa cosa incommentabile e mi presenterò in Aula per votare lo scostamento», rimarca la parlamentare sarda.

