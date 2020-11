E il senatore dem Nannicini esplode contro Conte (e Berlusconi) per le Partite Iva

23 novembre 2020 a

a

a

E alle dieci della sera arriva il senatore del Pd a frustare il presidente del Consiglio.

Accade durante otto e mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber. Ospite Giuseppe Conte che parla dell’Iva e il senatore dem Tommaso Nannicini ha un sobbalzo che sfoga su twitter: “Da mesi ci battiamo in Parlamento per le partite Iva. Conte dice che le partite Iva diventeranno una priorità perché così Forza Italia vota lo scostamento. Presidente, ci sta dicendo che in futuro dobbiamo votare contro il governo per farci sentire?”.

Non male come botta, che fa capire anche quanto fastidio ci sia a sinistra per la “trattativa” con Silvio Berlusconi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.