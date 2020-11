Malagò sempre mattiniero, al Coni non si dorme mai

Gianfranco Ferroni 20 novembre 2020 a

Chi ha detto che Giovanni Malagò non è mattiniero? Sarà che al Coni le gatte da pelare sono tante, ma ieri già alle 9,30 usciva dalla sede del Foro Italico a bordo della Maserati, con tanto di autista anche lui “mascherinato”, dopo aver affrontato numerosi argomenti all’ordine del giorno. Nelle stanze del Coni l’aria è pesante: per non far innervosire il numero uno, comunque, dicono che l’importante è non nominare una nota campionessa olimpica.

