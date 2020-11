Rispunta la patrimoniale sinistra, Giorgia Meloni smaschera Bersani e il meccanismo di solidarietà

19 novembre 2020 a

Ci risiamo. Ai tempi del Covid torna di moda anche l'antichissimo cavallo di battaglia della sinistra: la patrimoniale. Come un tormentone che non passa mai di moda: tasse, prelievi, meccanismo di solidarietà, cambia solo nome ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Ci pensa la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a smascherare l'ennesimo tentativo di colpire gli italiani. "Bersani dice che in Italia servirebbe un meccanismo di solidarietà - cinguetta la Meloni su Twitter - una delle tante definizioni con cui vorrebbero mascherare una patrimoniale. Non riuscendo a gestire l'emergenza, la sinistra tenta nuovamente di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Non lo permetteremo" assicura la leader di Fratelli d'Italia.

