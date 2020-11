In Rai un programma a Marrazzo. Ma è il fratello

Arnaldo Magro 18 novembre 2020 a

a

a

Nonostante il momento non proprio sereno in Rai, qualcosa si muove in termini di programmi. Qualcosa di nuovo potrebbe a breve partire. Si mormora infatti che potrebbe presto iniziare uno spazio di approfondimento (anche politico) il sabato mattina su Rai3. Girano un po' di nomi ma pare abbastanza certa la proposta formulata all'ottimo Giampiero Marrazzo, fratello dell'ex Presidente della Regione, a sua volta giornalista ed autore di lunga data. Marrazzo è molto stimato dai piani alti di Viale Mazzini, ma soprattutto dal ministro Spadafora.

Dopo parecchia gavetta, sembra dunque arrivato il momento buono per il piu giovane della famiglia di mettersi in mostra. Certo, la scelta di un esterno immaginiamo non abbia ingenerato salti di gioia da parte degli interni. Da parte del ministro dello Sport Spadafora, sempre più criticato dall'esecutivo, arriva l'ennesima dimostrazione di influenza nei palinsesti Rai e nelle scelte dei conduttori. Tra Enav e Rai, l’aiutino sembra esser diventato una consuetudine in casa cinque stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.