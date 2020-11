Nel governo solo Conte non vuole il lockdown nazionale. Ha visto i sondaggi

Arnaldo Magro 14 novembre 2020 a

a

a

Tutti gli esponenti del governo sembrano decisi. Almeno nelle dichiarazioni. Va attuato un nuovo lockdown su tutto il territorio. Questa è la convinzione più diffusa. Più tempo passa e più soldi rischiamo di perdere posticipando la futura riapertura. Lo dice ad esempio, la sottosegretaria Zampa dalla Gruber. Ma allora, perché non lo fate, domanda giustamente la giornalista altoatesina. La risposta è un insieme di spiegazioni che non stanno in piedi e che non spiegano nulla.

Sapete in realtà, chi non vuole ASSOLUTAMENTE un nuovo lockdown? È Giuseppe Conte. Il premier. Lui sa bene che una nuova chiusura farebbe infervorare gli Italiani, ma sono i sondaggi a spaventarlo maggiormente. Ebbene sì, non solo lo danno in calo, ma non è più neanche il leader più amato come confermava il nostro giornale ieri. Ecco la decisone dunque, di non decidere. Come si è fatto in Campania ad esempio. Si è lasciato ai sindaci la responsabilità maggiore. Che decidano i Presidenti di Regioni, così le colpe eventuali saranno a loro ascritte. Se così fosse,sarebbe proprio un brutto segnale per il governo giallorosso.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.