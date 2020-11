Stati Generali M5S, fuori i nomi: i trenta grillini che parteciperanno all'Assemblea

12 novembre 2020 a

Da Luigi Di Maio a Roberto Fico ad Alessandro Di Battista: il blog delle Stelle rende noti i nomi di coloro che, fra i più votati, parteciperanno all’assemblea pubblica degli stati generali M5s, che si terrà domenica pomeriggio. Fra questi anche Lucia Azzolina, ministra della scuola, Paola Taverna e l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, il viceministro al Mise Stefano Buffagni. Le votazioni si sono concluse alle 12 di oggi. Sulla piattaforma Rousseau gli iscritti abilitati al voto hanno potuto scegliere tra 978 candidati i 30 iscritti che interverranno domenica. Sono stati 26.365 gli iscritti che hanno partecipato al voto esprimendo complessivamente un totale di 57.172 preferenze. «Su decisione del capo politico sono resi noti esclusivamente i 30 candidati più votati, in ordine alfabetico e senza indicazione delle preferenze. I risultati e la relativa certificazione del voto completo quindi di tutte le preferenze espresse saranno infatti, pubblicati dopo l’elezione dell’organo di direzione del Movimento 5 Stelle», viene spiegato. «Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche», si sottolinea.

Il processo di voto è durato una settimana, si legge in una nota dell’associazione Rousseau. «Gli iscritti hanno avuto quattro giorni per sottoporre la propria candidatura. A seguire due giorni sono stati dedicati all’esposizione dei profili dei candidati per consentire a tutti visionarli con attenzione, filtrarli in base ai meriti e alle competenze ed esprimere con maggiore consapevolezza la propria preferenza. Infine il voto aperto per 24 ore continuative, giorno e notte, per consentire anche ai residenti all’estero di poter votare», questa la procedura seguita. I trenta che parteciperanno all’assemblea pubblica «sono in ordine alfabetico»: Lucia Azzolina, Paolo Bernini, Matteo Brambilla, Stefano Buffagni, Alessandro Caramiello, Gianluca Corrado, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Paolo Ferrara, Roberto Ferrara, Roberto Fico, Barbara Floridia, Luigi Gallo, Alessandra Gianotti, Dino Riccardo Maria Giarrusso, Giulia Grillo, Michele Gubitosa, Luigi Iovino, Antonella Laricchia, Elena Mazzoni, Crescenzo Muto, Vincenzo Presutto, Andrea Quartini, Paola Taverna, Angelo Tofalo, Danilo Toninelli, Daniela Torto, Elisabetta Trenta, Antonio Salvatore Trevisi. «Dei 30 candidati più votati 21 sono uomini e 9 donne, suddivisi in 11 deputati, 4 senatori, 1 parlamentare europeo e 1 consigliere regionale, 5 consiglieri comunali, 1 consigliere municipale e 7 attivisti. Tra questi ultimi figurano 2 facilitatori del Team del Futuro e un referente della piattaforma Rousseau. La regione più rappresentata è la Campania seguita dalla Lombardia e dal Lazio».

