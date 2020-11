Covid, Orfini picchia duro su Pd e maggioranza: "Smettetela di dare la colpa al popolo"

10 novembre 2020 a

Matteo Orfini non le manda a dire neppure con il lockdown e picchia sul pressappochismo dell'azione di governo. l'esponente della minoranza del Pd scrive su Facebook: "Come al solito grandi polemiche sul weekend con foto di assembramenti e conseguenti critiche agli italiani.". Che poi sono le critiche che ha mosso anche il segretario del suo partito, Nicola Zingaretti.

"Per carità, alcune cose sono da pazzi e non ci piove.

Però dobbiamo deciderci: se teniamo aperti ristoranti e negozi nel weekend, poi non possiamo stupirci e arrabbiarci se le persone vanno a pranzo sul litorale o a fare una passeggiata in centro2, scrive Orfini non senza ragione..

E aggiunge: "Se teniamo aperti i parchi è normale che le famiglie ci portino i bambini. Vogliamo meno persone in giro? Dobbiamo chiudere di più, consapevoli del danno economico, sociale, psicologico che questo crea e lavorare per ridurlo. Non vogliamo chiudere perché riteniamo il danno eccessivo? Non possiamo tenere aperto e poi scaricare la responsabilità su chi fa quello che abbiamo stabilito essere lecito fare".

Poi l'affondo finale: "Io sono tra quelli che avrebbero chiuso di più e prima e quando ne abbiano discusso nelle sedi politiche ho sostenuto questa tesi. Capisco e rispetto le motivazioni di chi la vede diversamente. Ma una cosa davvero non si può fare e soprattutto non lo può fare un grande partito popolare: dare la colpa al popolo quando le cose non vanno bene.

Ecco, questo potremmo e dovremmo davvero risparmiarcelo". Ma è esattamente quello che stanno facendo Pd e maggioranza. La corrida continua..

