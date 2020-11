Non è l'Arena, Guido Crosetto furioso contro il governo: "Una presa in giro i soldi alle aziende"

09 novembre 2020 a

A Non è L'Arena Guido Crosetto fa a pezzi il governo. Nella puntata dell'8 novembre del programma di Massimo Giletti su La7 si parla delle aziende chiuse per Covid e il fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, attacca le misure dell'esecutivo. "La Germania è nota come il Paese con il braccino più corto - dice - Angela Merkel ha chiuso tutto, ma rimborsa il 75 per cento del fatturato alle aziende che fa chiudere, significa che ha giudicato che quel 75 per cento è quello che serve, perché se io do il 10 per cento non basta neanche a pagare l'affitto".

Poi l'affondo al premier Conte: "La presa in giro è che dicono che danno 3-4mila euro, ma non li danno come stipendio, li danno a un'azienda che ha costi fissi magari di 15,20, 30 mila euro, per cui quei soldi non sono nulla". Crosetto è dalla parte dei manifestanti esasperati in strada che, in collegamento da Giletti, applaudono dalla piazza. "Fin dove deve arrivare una persona che non ha entrate e non ha più reddito?" chiede.

