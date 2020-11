Giuseppi è già saltato sul carro di Biden. Così Conte ignora l'amico Trump

E Giuseppi che fa? È già saltato sul carro di Joe Biden. Il premier Giuseppe Conte aveva stretto un legame speciale con il presidente Usa Donald Trump, che lo aveva omaggiato con il clamoroso tweet col refuso (Giuseppi al posto di Giuseppe, poi corretto) che celebrava "l'altamente rispettato primo ministro della repubblica. Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro!".

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner