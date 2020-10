Olivia Paladino, la scorta di Conte alla fidanzata? Le Iene mettono nei guai il premier

31 ottobre 2020 a

La scorta del premier Giuseppe Conte al servizio della fidanzata Olivia Paladino? Da un lato l'inviato delle Iene Filippo Roma, dall'altro la Paladino. E al centro gli uomini che, come ha ricostruito La Verità, sembravano far parte della scorta del presidente del Consiglio. La compagna del premier però non ha risposto alla domanda che le voleva fare il programma delle Iene, è riuscita a sfuggire ma l'intervento è finito in Procura. Roberta Angelilli, ex eurodeputata e componente dell'esecutivo di Fratelli d'Italia, ieri mattina infatti è andata dai magistrati per segnalare che se, "effettivamente la Paladino avesse usufruito di agenti della scorta del presidente del Consiglio, si sarebbe verificato un uso improprio di personale con funzioni di sicurezza relative a soggetti che ricoprono funzioni pubbliche".

"Si sono frapposti tra noi e lei, ma non ci hanno identificati" ha ricostruito la iena Filippo Roma riferendosi alla presunta scorta del premier. Il tutto è avvenuto davanti a un piccolo supermercato di via Fontanella Borghese nel centro di Roma. "La Paladino si era rifugiata lì per scansare l'inseguimento con microfono e telecamera - si legge su La Verità - Una persona che era presente ha raccontato ai cronisti che le domande erano sulla storia dell' hotel Plaza, del quale il papà della compagna di Giuseppi è amministratore".

