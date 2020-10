Piazza Navona è irriconoscibile. Conte e Raggi l'hanno ridotta così

29 ottobre 2020 a

a

a

Piazza Navona è irriconoscibile. Le politiche maldestre di Giuseppe Conte e Virginia Raggi l'hanno ridotta così: buia, vuota, spettrale già dalle 6 del pomeriggio. E pensare che si tratta di una delle piazze più belle della Città Eterna e del mondo. Ricca di arte e di storia. Ma l'approssimazione del governo nazionale e capitolino hanno reso irriconoscibile l'intero centro storico della Capitale. Francesco Storace, vicedirettore de Il Tempo, si scaglia contro la gestione rossogialla e sul sito 7Colli cita anche il video della piazza pubblicato sul gruppo Facebook "Dillo a noi Roma".

"Giuseppe Conte (con la Raggi) - scrive Storace su 7Colli - è riuscito a rendere irriconoscibile persino piazza Navona, una delle più note al mondo. Ormai, alle fatidiche ore 18, la piazza si trasforma così in ogni suo angolo, da quella che era una spettacolare visione con le sue sculture da brivido, diventa un luogo oscuro, triste, quasi da non frequentare. Ed è davvero un peccato, perché laddove c’era allegria e voglia di passeggiare, fosse solo per guardare la piazza con i suoi monumenti, ora non c’è più. E così in tanti altri luoghi storici della città". Per questo è necessario cambiare strade il prima possibile con un sindaco che possa restituire alla nostra città la dignità perduta. "Ma che abbiamo fatto di male per meritarci tanta insensibilità da parte di chi ci governa e di chi ci amministra - prosegue Storace - Sembra una congiura contro Roma e certo non ci consola il fatto che tutta Italia sia stata ridotta nelle stesse condizioni. Ma Piazza Navona c’è solo da noi e con essa tutto un centro storico unico al mondo. E se questa storia del lockdown mascherato o reale continua e si aggrava, davvero sembra l’epitaffio per la più brutta stagione – dal punto di vista culturale – della città eterna. La rivogliamo bella come prima".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.