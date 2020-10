Vincenzo De Luca vuole la testa del giornalista Rai. Fabio Fazio non fa una piega

27 ottobre 2020 a

a

a

Al "fratacchione" (copyright Vincenzo De Luca) piace subire, non c'è altra spiegazione. Il governatore della Campania l'altra sera è tornato a "Che tempo che fa" e ha riservato al conduttore Fabio Fazio un'altro colpo di lanciafiamme. Stavolta sulla nuova casa, ovvero Raitre, per il sommo - e silente - imbarazzo del conduttore.

Fazio non ha difeso Report dagli attacchi del presidente della Regione Campania, che ha poi definito "camorristi e fascisti" tutti i contestatori in piazza a Napoli contro il Dpcm del governo di Giuseppe Conte. "Noi siamo stati destinatari di una elegante campagna di aggressione mediatica che dura da un mese. Avremmo dovuto perdere tempo a fare una decina di querele per diffamazione ma non avevamo tempo da perdere", ha detto De Luca subito dopo un collegamento con Sigfrido Ranucci di Report, ricorda la Verità.

Video su questo argomento Covid-19, De Luca: i protagonisti delle proteste sono pezzi di... TMNews

"Ho visto che è venuto da lei un suo collega dal nome nibelungico, diciamo. C'è uno dei suoi collaboratori che ha detto che l'Asl Napoli 1 era stata commissariata per infiltrazioni camorristiche. Era un falso clamoroso. Volevo domandare a quel signore se il giornalista (Federico Ruffo, ndr) è stato licenziato o meno", attacca De Luca con Fazio in evidente imbarazzo: "La prossima volta vi faccio incontrare..." replica da cuor di leone il conduttore. Poche le proteste, tra tutte quelle del consigliere d'amministrazione Rai, Riccardo Laganà e dell'Usigrai, che però tace sul silenzio di Fazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.