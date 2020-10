Conte viola le sue regole: le sue mani sulla mascherina 18 volte in 18 minuti

Franco Bechis 26 ottobre 2020 a

Le regole parlavano chiaro: vietato toccarsi le mascherine con le mani. Se proprio si deve farlo, prima bisogna sanificarle. Perché altrimenti se le mani sono infette, la stessa mascherina lo diventa e non fa più da barriera alle persone che incontri.

La regola è stata scritta e riscritta fin dal primo giorno a corredo dei dpcm di Giuseppe Conte. Ma evidentemente vale per tutti meno che per il presidente del Consiglio. Che nella conferenza stampa per illustrare il dpcm che chiude bar e ristoranti alle ore 18 si è toccato e aggiustato la mascherina ben 18 volte in 18 minuti. Ecco l'incredibile filmato che ritrae quelle 18 violazioni delle prescrizioni. Così ripetute da sembrare un tic nervoso che fa ben capire come il presidente del Consiglio ben sapesse di annunciare norme discusse e discutibilissime che danneggeranno molti economicamente e non salveranno la salute di nessuno.

