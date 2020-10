Vuole il Mes ma butta i soldi col lockdown. Storace inchioda Zingaretti sul pasticcio di Palestrina

25 ottobre 2020 a

Nicola Zingaretti reclama i fondi europei del Mes ma butta soldi col lockdown. A sottolineare il paradosso del segretario del Pd e governatore della Regione Lazio è Francesco Storace. "Il lockdown è servito pure per buttare soldi nella sanità, ad approfittare della pandemia per ragioni di clientela politica. Quelli che vogliono il Mes a tutti i costi sprecano i quattrini che hanno e ne pretendono altri ancora. Ovviamente, alla regione Lazio", scrive il vicedirettore de Il Tempo sul sito 7Colli.

A cosa si riferisce Storace? A una storia accaduta all’ospedale di Palestrina, "significativa della superficialità con cui si amministra un patrimonio pubblico - si legge nell'articolo - La Asl locale, la 5, è riuscita a dare un incarico di responsabilità per l’ortopedia senza il reparto necessario. È accaduto a luglio. Mentre cercavamo conferme alla notizia che ci era stata spifferata, è arrivata una interrogazione dei consiglieri Cinquestelle alla Pisana Lombardi e Marcelli a mettere nero su bianco l’accaduto. Durante il periodo del lockdown di febbraio e marzo 2020 la struttura di Palestrina era stata utilizzata come Ospedale Covid; pertanto i due ortopedici in funzione presso il nosocomio furono indirizzati a Tivoli e Colleferro".

Coma finisce questa storia? "Terminata la fase emergenziale si è tornati alla fase ante lockdown con la nomina di un Responsabile UOC. Ma passati tre mesi fino ad oggi il Reparto di Ortopedia non ha mai riaperto i battenti".

Ora i cittadini del territorio "devono spostarsi su altri nosocomi se non addirittura affidarsi a strutture private per gestire i propri problemi di salute. L’associazione Cittadinanza Attiva ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per accertare l’eventuale danno erariale", spiega Storace.

"A tutto questo bisogna aggiungere che la Asl ha disposto il blocco assoluto dei ricoveri in elezione e l’accesso ai parenti dei pazienti già ricoverati, a causa della pandemia COVID 19. Come spiegherà tutto questo il governatore o ancora peggio l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è difficile da capire", attacca il vicedirettore de Il Tempo. "A parte l’ipotesi di danno erariale – che pare impossibile da contrastare – sarà interessante sapere quali provvedimenti saranno adottati per evitare che i pazienti non affetti da covid ma daaltre patologie, siano costretti a ricoveri solo presso strutture private. E quali provvedimenti saranno assunti al fine di creare posti letto riservati ai no – covid tenuto conto del piano di aggiornato di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid 19".

Peccato che l’interrogazione sia a risposta scritta. "In questi casi un bel question time con botta e risposta riceverebbe un chiarimento immediato. Ma speriamo che la giunta regionale decida invece presto cosa fare e cosa rispondere. Se il lockdown serve a buttare soldi il Mes è ingiustificabile", conclude Storace.

